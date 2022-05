Philippe GAL

Directeur Général associé de Servipac-Salazie.

Gestion déléguée et globale des DID (déchets industriels dangereux) et DIND (déchets industriels non dangereux) pour le compte de réseaux pétroliers, automobiles, centres auto, restauration, distribution, etc.



Auparavant :

DG de Climaticiens de France, 1er réseau français de génie climatique pour les réseaux d'enseignes du commerce et l'industrie.

DG de Trait d'Union, Relations Presse et Publiques spécialisée NTIC. Business développement et animation du réseau mondial d'agences



Et encore avant : 19 ans d'expérience en sociétés de service et agences de communication de premier plan, principalement en B to B et réseaux d'enseignes.

Constitution et animation de réseaux à l'international.

Conseil en stratégie de développement commercial, marketing opérationnel, communication corporate et opérationnelle.



Mes compétences :

Déchets

Valorisation

Développement durable

Communication

Recyclage

Plongée

Ski

BtoC BtoB

Relations Publiques