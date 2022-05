Philippe GALIANA

Graphiste, je conçois et réalise tous documents dédiés à la communication, la promotion des entreprises, des associations, des structures institutionnelles et culturelles.

Mes domaines d’intervention : la communication d’entreprise, l’édition, le packaging, la publicité, le design web, l’illustration, la photographie.

Mes compétences : l’écoute et l’analyse pour une bonne synthèse, le conseil, le graphisme et la conception de messages visuels, l’illustration, l’aide à la rédaction et la conception d’accroche, le choix des outils (support papier ou électronique), le suivi de fabrication.

Mes valeurs ajoutées : l’écoute, la créativité, la réactivité, mon expérience de plus de 20 ans.