Philippe GALOFARO

Je suis Directeur Associé chez Mazars à Lyon, spécialisé dans l'audit de PME/ETI, dans les secteurs industrie/services.

Mazars est une organisation internationale spécialisée en audit, conseil et services comptables, fiscaux et juridiques, comptant plus de 13 800 professionnels dans 72 pays.



Diplômé de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) en 1987, j'ai intégré une structure d'Audit et d'expertise comptable de 50 personnes sur Lyon et orienté mon activité vers l'Audit de PME. J'ai développé mes compétences à travers le cursus Expertise-Comptable et suis diplômé puis inscrit en tant que commissaire aux comptes à la Compagnie Régionale de Lyon depuis 2002. Intégré au sein de Mazars depuis 1993, j'accompagne les PME essentiellement en Audit légal et contractuel / contrôle interne.