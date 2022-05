Paul-Edouard HENRY

" Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer." Guillaume d'Orange.





Issu d'un parcours universitaire, diplômé de Sciences Po Lyon et d’un DESS de gestion des entreprises, j'ai d'abord évolué dans des fonctions d'auditeur financier, puis au poste de Directeur Administratif et Financier et dernièrement occupé les fonctions de Directeur Général pour l'un des leaders plastiques techniques en France.



Au cours des ces 20 années d’expérience professionnelle, j'ai évolué dans un contexte international, avec pratique de l'anglais régulier, et passé notamment 1 an aux Etats-Unis et 1 an en déplacement à travers l’Europe.



Je souhaite aujourd'hui, en tant que Directeur Administratif et Financier, contribuer au pilotage et au développement d'entreprises de tailles significative, inscrites dans un projet de développement d'envergure internationale et dans un contexte exigeant en termes de contrôle financier et d’impact direct sur la conduite du business.





Consulter mon e-CV : http://www.doyoubuzz.com/henry-paul-edouard/



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Controlling

Credit management

fiscalité

IFRS

Juridique

Management

Pilotage

Relations Bancaires

Reporting

Trésorerie

Conseil