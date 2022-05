Philippe GARCIA

Diplômé d'un BTS Informatique de Gestion option développeur d'applications, je recherche un emploi dans la création de logiciels, solutions informatiques et sites internet.

J'ai des bases solides en ce qui concerne le développement web et surtout en PHP objet. Ces bases me permettent une compréhension rapide des autres langages et ainsi d'être autonome rapidement. De plus, remarquant une forte demande pour les développeurs JAVA, je me suis mis à apprendre ce langage.

Je suis quelqu'un de travailleur et méthodique.



Mes compétences :

PHP

Javascript

Postgresql

XML

MySQL 4 & 5

Photoshop CS5/6

C / C++

Java

HTML XHTML

CSS

Développeur web

Développeur

Internet

Web

C#

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Word 2010