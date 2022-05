Philippe GARCIA

Commercial depuis 20 ans, j'ai acquis mon expérience sur le terrain.

bien qu'ayant évolué dans divers domaines d'activité, j'ai surtout commercialisé des machines et produits d'emballage industriel ( cercleuse, banderoleuse,adhésiveuse,appareils,cartons,film, adhésif, feuillard.....)

mes compétences techniques et relationelles font de moi un commercial performant qui souhaite évoluer et réussir dans une entreprise motivante.