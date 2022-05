Philippe GARCIA

Bon Sens du service et de la qualité du respect du client, forte compétence relationnelle, j'ai acquis au travers de mes expériences professionnielles, une idée qualitative du travail, basée sur la confiance des interlocuteurs.



Mes clients et employeurs ont toujours été satisfaits de mes interventions, que ce soit en gestion de projets infrastructures, métiers, production, mais aussi sur la partie Run de l'IT.



Les postulats et principes de mes formations ont consolidé mes acquis .





Mes compétences :

UNIX

SUN Hardware

SAN

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2003 Server

Linux Red Hat

VoIP (Voice over IP)

VMware

PeopleSoft Vantive

IBM WebSphere

ELearning

SGBD Oracle

Oracle

Microsoft Office

HP Server Hardware > HP 9000 Servers

Capacity Planning

CTI

AIX VIO

PRINCE 2

ITIL Foundation V3

PBX / PABX

Monétique