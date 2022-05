Philippe Garzenne

43 ans

marié

2 enfants



Un début de parcours professionnel au milieu des années 90 après de longues études universitaires (maîtrise AES et DESS en gestion de l'agro alimentaire).

Un grand groupe de la distribution, Intermarché, via son entité logistique, qui me fait confiance en 1997 et qui me permet de gravir tous les échelons avec un positionnement en tant que directeur d'établissement de 2004 à 2011.

En mission de portage depuis août 2011 pour le compte d'un acteur majeur de la logistique via un cabinet de conseil CPV Associés et confirmé en février 2012 par ID LOGISTICS au poste de responsable de site.

Savoir faire et savoir être acquis: une solide expérience du management d'équipes administratives et opérationnelles,gestion et suivi budgétaire, animation des relations IRP, management de la qualité, de l'hygiène et de la propreté.



Mes compétences :

Manager

Budget + Performances

Pilotage d'activité

Supply chain

Gestion de crise

Logistique