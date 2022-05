Philippe GAUBERT

Chaque année, de plus en plus de français se tournent vers l’entreprise individuelle, la création ou la reprise de commerce.



Commerçants, franchisés, enseignes nationales ou anciens salariés en reconversion, se sont plus de 100.000 entrepreneurs qui investiront dans le commerce en 2016.



Ces opérations peuvent revêtir plusieurs formes :

− Cession de parts sociales

− Acquisition de fonds de commerce

− Création d’activité en acquérant un droit au bail commercial

− Création d’un commerce via location directe d’un local



La mission des agences Emplacement N°1 est d’accompagner ces porteurs de projet dans leurs démarches.





Mes compétences :

Spécialiste transactions fonds de commerce CHR

Commercialisation d'espaces commerciaux

Implantation d'enseignes