Philippe GAUMET

EXPERT EN MARKETING & FONCTIONS SUPPORTS depuis plus de 10 ans, j’ai fondé la société CONSEIL PERFORMANCE GLOBALE (C.P.G) spécialisée dans la synergie multi-services transversale.

Créateur de prestations, outils et packs conseils visant à optimiser l’investissement opérationnel des acteurs de l’entreprise dans les activités marketing et supports, mes interventions sont proposées aux entreprises (taille PME ou grande entreprise multi-secteurs) en tenant compte du développement de l’harmonisation des pratiques managériales et en favorisant l’efficacité commerciale.



Pourquoi cette spécialité ?

Dynamiser votre Marketing opérationnel et votre Communication en favorisant la synergie multi services transversale est aujourd’hui un enjeu stratégique incontournable pour la réussite de l’entreprise.



Aussi, pour réussir les objectifs de l’entreprise tant financiers que commerciaux, il apparaît indispensable en amont d’avoir développé une stratégie clairement définie fruit du résultat d’un travail marketing complet et réaliste d’analyse de l’environnement, du marché, de la clientèle ciblée et de la concurrence. Les atouts et les ressources de l’entreprise identifiés complètent le diagnostic.



Le Service Marketing a un rôle de chef d’orchestre qui met en musique la stratégie décidée en associant les fonctions et services supports, tels que la communication, l’événementiel, les relations presses et publiques, une partie des fonctions Ressources humaines, les achats, la logistique… C’est pour cela que la synergie multi services transversale associant les fonctions supports qui soutiennent la stratégie est indispensable à la réussite de l’entreprise et facilitateur du travail commercial lié.



Une démarche indissociable de l’évolution actuelle des entreprises modernes car dans un environnement professionnel en continuelle mutation où l’entreprise évolue dans sa structure (fusion, acquisition, regroupement de services…), son organisation humaine (flexibilité et adaptabilité au travail) et son type de management (harmonisation des pratiques managériales pour plus d’efficacité) le Marketing opérationnel associant les fonctions liées est l’une des principales clefs de voute qui participe activement à la gestion positive du changement et à l’assimilation de celui-ci par les collaborateurs et cadres de l’entreprise.



Une montée en compétence et efficacité de l’ensemble des acteurs des fonctions supports légitime.

Avoir un Marketing percutant, organisé, qui guide l’ensemble des services et fonctions supports est une nécessité absolue pour obtenir les succès escomptés, réussir et dépasser les objectifs prévus et cela pour tous types et tailles d’entreprises ; souvent les personnels des services Marketing et Communication sont peu accompagnés ou de façon très généraliste sans prendre réellement en compte leurs problématiques ou actions liées à l’entreprise qu’ils représentent : ils doivent pouvoir être accompagnés, conseillés, formés et coachés avec une logique qui rentre dans le cadre de leurs fonctions à savoir très opérationnelle en respectant le schéma de leur travail au quotidien à savoir : Informer, Réfléchir, Actionner et Contrôler.



…Parce que la synergie des métiers et des expériences est au service de la performance et de la réussite





Mes compétences :

Marketing opérationnel

Communication

Relation presse

Commerce