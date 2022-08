Evoluant depuis plus de Vingt ans dans le domaine de la santé, je suis toujours à la recherche d'un nouveau challenge où mes connaissances commerciales et mon expérience seront les atouts d'une relation gagnant gagnant entre votre entreprise et les clients.



Mes compétences :

Bonne élocution et aisance à l'oral

Savoir argumenter et être convaincant

Aptitudes relationnelles

Energie et Organisation