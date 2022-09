Philippe LECOMTE

Freelance, 15 ans d'expérience.



Je cherche avant tout des missions proposant des challenges organisationnels, stratégiques et méthodologiques où je pourrai mettre à disposition mon savoir faire et mes connaissances pour répondre à vos besoins.



Vous trouverez ci-dessous une liste d'exemples de périmètres sur lesquels je peux intervenir :



Accompagnement avant-projet :

- Audits organisationnels et SI

- Etude d'opportunité et de faisabilité

- Etude de cadrage

- Accompagnement à la conduite d'appels d'offre et sélection des solutions

- Business plan

- Benchmark



Mise en oeuvre des projets de transformation :

- Schémas directeurs

- Analyse, optimisation et refonte des processus métiers

- Mise en place de nouvelles méthodologies (Agilité, lean)

- Dimensionnement et évolution de structure

- Direction de projet, assistance au pilotage (PMO)

- Accompagnement du changement

- Capitalisation du savoir

- Coaching



Mes compétences :

Expert

Formateur

Rédaction

MOA

Informatique

Consultant

Documentation

AMO

Agile

SI