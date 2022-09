Philippe LEJEAN

30 ans de vie professionnelle consacrée exclusivement au service du client.

Débuts dans le secteur des produits culturels et de nouvelles technologies, audit, commerce B to B puis la grande distribution, enfin changement de cap dans le secteur automobile.

J'ai commencé comme conseiller commercial puis comme manager, animateur d'équipe où j'ai eu à recruter, former et faire évoluer mes employés, assurer les objectifs de CA et marge, théâtraliser et mettre en place diverses opérations commerciales et manifestations sportives.

Passionné d'info, d'internet, des réseaux sociaux, de la géopolitique et des sports de glisse, impliqué dans le réseau associatif, président de syndic, président d'association sportive et conseiller municipal de ma commune.