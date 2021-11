Philippe LHARDY

Je suis en poste chez ForcePoint/Stonesoft/Intel Security à Sophia Antipolis.



Passionné de micro informatique depuis l'âge de treize ans, ce n'est pas hasard si je suis aujourd'hui un informaticien.

Mon parcours professionnel m'a orienté sur la supervision des réseaux, sur de la progammation de couches réseaux puis sur la sécurité informatique au niveau réseau.



Ouverture d'esprit, honnèteté et conscience professionnelle sont les rails directeurs de mon travail quotidien.



Mon travail chez Stonesoft :

http://blog.artisanlogiciel.net/post/2011/04/29/Mon-travail-quotidien



Mes compétences :

Openssl

Scrum

C

Ldap

Tcp/ip

C++

Ssl

Java

Tomcat

Sécurité

REST

JSON

Perl

Python

XML

Bash