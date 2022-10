Philippe MANGIN

Mes expériences dans la gestion de projet pour le déploiement de réseaux télécoms sans fils, de réseaux IP, de liaisons satellites eyt de réseaux Wifi m'ont permis d'aborder tous les aspects de la vie d'un réseau depuis sa conception jusqu'à son exploitation.

Ma formation d'ingénieur, mes connaissances de bases en informatique ainsi que mon expérience dans le domaine de la qualité et des process, associées à mon expérience me permettent d'appréhender toutes les aspects du métier de chef de projet.

La conduite de projets, l'animation d'équipe, la recherche et la mise en place de solutions techniques pour réussir un projet sont pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation.



Specialite: Gestion de Projet

•Définition et gestion de l'organisation du projet,

•Respect des objectifs du projet en termes de planning, revenu, marge et satisfaction Client,

•Gestion de l’interface avec les Clients, Fournisseurs, Sous-traitants et Partenaires,

•Management des équipes techniques,

•Pilotage des aspects opérationnels du déploiement.



Expériences de travail à l’export

•Afrique de l'Ouest, Maghreb, Europe de l’Est, Europe, Asie,

•Pilotage de projets depuis la France,

•Expatriation.



Secteurs d'activités:

+ Télécoms Wireless: Opérateurs, Équipementiers

+ Télécoms Ferroviaires: Équipementiers, Opérateur, Intégrateur



Mes compétences :

Transport ferroviaire

Export

Gestion de projet

Télécommunications

Wireless

Management

3G

Wi-Fi