Philippe MERCIER

JOURNALISTE - 57 ans

Travaille en indépendant

Diplomé sciences-politiques

Diplomé du CFPJ, rue du Louvre, Paris.



En presse écrite quotidienne depuis 35 ans

carte de presse n° 61891

reporter presse quotidienne/rédacteur web/formateur en techniques d'écriture et de communication



COORDINATION D'UNE EQUIPE de journalistes et de correspondants de presse :

Recherche des sujets, répartition du travail, encadrement des interventions sur le terrain,

réception relecture et enrichissement de la copie, gestion de la copie avec le secrétariat de

rédaction, hiérarchisation de linformation dans les éditions par respect des lois de proximité.



MAITRISE DES TECHNIQUES DE FABRICATION :

Mise en ligne internet, gestion back office, traitement photo (Photoshop) et vidéo

(Première), mise en page sur logiciels presse pro, réalisation dinfographies, maîtrise de la

chaîne de fabrication jusquau bon à tirer, maniement des principaux logiciels de

bureautique.



MAITRISE DES TECHNIQUES EDITORIALES :

Reportage, interview, portrait, magazine, travail dinvestigation (enquête par multiplication

et croisement des sources avec recherche et analyse des informations inédites),

hiérarchisation de linformation, relecture et réécriture de copie, maîtrise du code

typographique, recherche de titres et dangles par la méthode analogique (par

extrapolation dun domaine à lautre), réalisation de directs sur des sites dinfo, maîtrise des

techniques journalistiques pour le web (écrire court et dense), respect de la déontologie.



ENSEIGNEMENT :

Utilisation des méthodes : magistrale, interrogative, démonstrative, découverte, exercices, jeux, sollicitation de limagination.

Rédacteur de formations : Ecrire pour être lu et compris par le plus grand nombre

Trouver un message efficace pour atteindre sa cible.

Formateur auprès de membres de chambres consulaires.



Mes compétences :

Conception-rédaction

Rédaction web

Synthèse rédactionnelle