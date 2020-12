Philippe MORATELLI

Le cabinet Alliance Nessun Dorma Conseil et Formation accélère les résultats de vos Entreprises : Agilité et Solution inspirées sur les métiers du Management, la pertinence des réponses commerciales, l'organisation et la performance des Achats et de la supply chain, l'expertise de pilotage des projets.



Et c'est aussi l'agilité en Négociation, la pertinences des schéma directeur, les formats de réponse sous ISO 9001 et S.I



Audit opérationnel

Conseil métier,

Participation à Projet, Délestage de charge, Transition de poste,

Sourcing Achats, organisation de flux supply chain

Transmission de savoir/savoir faire/savoir être : formation de groupe, training, coaching.



- Pilote d'affaire : soutien de l'offre en avant vente, au pilotage de réalisation finale et jusqu'à l'après-vente

- Accélération des arguments : en appel d'offre et sous ventes commerciales

- Agilité savoirs, savoir-faire, savoir être : des middle managers, et constitution de schéma directeur

- Organisation Achats et Supply chain : organisation, sourcing, négoce et contrat, approvisionnements et service client

- Industrialisation externalisées en sous traitance

- Pilotage des Projets : niveau Prince 2, et tous outils

- Architecture processus : valorisation ISO 9000, scan performance, intégration d'outils analytiques et mathématiques

- Agilité en négociation ( Vente - Achat - Communication de changement -Management)



Expertise : 18 ans, 400 clients secteur B to B et B to C, France et International (Asie, Amsud/nord, €urope)



Mes compétences :

Ingénieur des Arts et Métiers

Responsable d'affaire Ventes-Réalisation-Achats

Project Leader

Direction des Achats

Conseil-Audit-Formation

ISO 900X Standard

Audit

Airbus A320 Aircraft /330 / 340 Aircraft

Customer Relationship Management

Purchasing and Supply Chain manager

Project efficiency either on "Process" or "Product

Microsoft Access, Excel + every tools ( word, PPoi

Neuro Linguistic Programming and Negociation high