Philippe PESME

J'accompagne les dirigeants propriétaires de leur entreprise et leur équipe pour qu'ils s'approprient les meilleurs principes, outils et pratiques pour améliorer la performance de l'entreprise durablement.



Parfois un coup d'accélération à la performance commerciale, le plus souvent une transformation de l'entreprise en un actif pérenne au service de ce (ceux) qui compte (ent) pour le dirigeant.



Ma promesse : vous conduire sur le chemin le plus court possible vers plus de rentabilité, plus d'autonomie de l'équipe et plus de temps disponible, durablement.



Coach professionnel certifié ICF (PCC), coach d'affaires et coach de cadre et dirigeants, je tire mon expérience d'accompagnement de patrons de PME depuis 2004, comme coach d'affaires initialement puis coach de dirigeants et coach d'équipe, et plus de 700 heures de formation et coaching reçus auprès des références internationales de la finance d’entreprise, des ventes, du marketing, du développement d'équipe, du leadership et de la transformation collective.



Mes clients possèdent des entreprises dans l'industrie et les services, en B2B et B2C et ont en moyenne 15 ans d'expérience à la tête de leur entreprise.



Le coaching d'affaires, d'équipe ou de transformation de votre entreprise ne convient pas à tout le monde. Contactez moi pour une discussion de 7 minutes, et si cela a un intérêt, je vous présenterai le cheminement pour prendre une décision.



