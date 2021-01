Fonctionnaire et Chercheur en géopolitique.



Rédacteur d'articles dans des revues spécialisées (Revue de la Défense Nationale; Revue Française de Géopolitique; Renseignement & Opérations Spéciales; Intelligence & Sécurité; La Lettre Sentinel; TTU, Revue Militaire Suisse; Nouvelle Revue d'Histoire, etc.) et conférencier (CLIO, EALAT Dax, UI Surabaya, etc.).

Auteur d'un livre de vulgarisation sur l'Indonésie (Ed. L'Harmattan) et de 3 autres ouvrages (Ed. Ellipses) en collaboration, sur les menaces terroristes et la géopolitique.



Parcours synthétique:

deux ans dans les Parachutistes (17ème RGP, 1987-1989);

documentaliste pour un auteur biographe pour deux de ses livres (Ph. Alméras);

travail à l'étranger (Hong Kong, 1992-1993);

enseignant de Français Langue Etrangère au CEFA (Lisieux);

voyage à l'étranger (Malaisie, 1995);

Fonctionnaire à l'Institut Géographique National (septembre 1996, rédacteur de marchés publics, puis chargé de la Mission Archives de mai 2005 à Mars 2013);

voyages d'études à l'étranger (Indonésie, Malaisie, Singapour) à fin de recherches en géopolitique.

Fonctionnaire à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée (DDTM 85), pôle marché local de l'habitat de Février 2013 à Mars 2015.

Fonctionnaire à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée (DDTM 85), pôle Milieu Marin Rejets à partir de Mars 2015.



Directeur du département Asie du Sud-Est à l'Académie Internationale de Géopolitique (site web aujourd'hui clos : realpolitik.tv), sous la direction d'Aymeric Chauprade.

Chargé de recherche au Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), sous la direction d'Eric Denecé Site web : http://www.cf2r.org.

Intervenant au Jakarta Geopolitical Forum en 2018, à l'invitation du Lemhanas.



A consulter :



Blog: http://philippe-raggi.blogspot.com/

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=5332

ancien Site de Realpolitik : http://www.realpolitik.tv/

http://www.cf2r.org/fr/cf2r/charges_recherche.php



Mes compétences :

Analyse Risque

Asie

Asie du sud est

Défense

géographie

Géopolitique

Risque Pays

Stratégie