Dominique RAGGI

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Bordeaux dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
SAVOIR-ETRE : ADAPTABLE / COLLABORATIVE / COMMUNICANTE
GERER UN PORTEFEUILLE
- ETUDES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES
- PROSPECTION (TELEMARKETING)
- FIDELISATION (CRM)
METTRE EN RELATION
- DIRIGEANTS (PDG / DF)
- ACTIONNAIRES (GERANTS D’ACTIFS)
SUIVRE LES PROJETS
- METHODES (PROCESS)
- RETROPLANNING (MISSIONS)
- APPELS D’OFFRES, CONTRATS, DEVIS, FACTURES
MANAGEMENT TRANSVERSE
- DEFINIR LES MISSIONS
- ANIMER LES REUNIONS D’ETAPES
- CONTROLES
Mes compétences :
Luxe
Relationnel
Gestion de projet
Management