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Dominique RAGGI

BORDEAUX

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Bordeaux dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

SAVOIR-ETRE : ADAPTABLE / COLLABORATIVE / COMMUNICANTE

 GERER UN PORTEFEUILLE
- ETUDES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES
- PROSPECTION (TELEMARKETING)
- FIDELISATION (CRM)

 METTRE EN RELATION
- DIRIGEANTS (PDG / DF)
- ACTIONNAIRES (GERANTS D’ACTIFS)

 SUIVRE LES PROJETS
- METHODES (PROCESS)
- RETROPLANNING (MISSIONS)
- APPELS D’OFFRES, CONTRATS, DEVIS, FACTURES

 MANAGEMENT TRANSVERSE
- DEFINIR LES MISSIONS
- ANIMER LES REUNIONS D’ETAPES
- CONTROLES

Mes compétences :
Luxe
Relationnel
Gestion de projet
Management

Entreprises

  • NEXITY AQUITAINE - Assistante Marketing et Commerciale

    2015 - maintenant

  • PME / PMI - OFFICE MANAGER

    2013 - 2015 LE GROUPE LA POSTE - BORDEAUX
    SITA SUD OUEST - CANEJAN
    NEXITY - BORDEAUX
    MERCEDES BENZ & SMART - MERIGNAC et BEGLES
    GEODIS LOGISTICS SUD OUEST - MERIGNAC
    MAIRIE - SAINT-MEDARD-EN-JALLES
    POMPES FUNEBRES GENERALES - BORDEAUX
    GROUPE OCSO - MERIGNAC

  • Société Française des Analystes Financiers - CHARGEE DES RELATIONS CLIENTS

    2008 - 2010 (Association des acteurs de la finance – Analystes Financiers et Gérants)

    ASSURER LE SUIVI COMMERCIAL ET OPERATIONNEL "GRANDS COMPTES"

  • Oddo Securities - CHARGEE DE PROJET CORPORATE ACCESS

    Paris 2000 - 2008 Société intermédiaire en transactions financières

    PROMOUVOIR LE BUREAU D'ETUDE EN FRANCE ET EN EUROPE

  • KBC Securities - CHARGEE DE PROJET CORPORATE ACCESS

    1994 - 2000 Société intermédiaire en transactions financières

    PROMOUVOIR LE BUREAU D'ETUDE EN FRANCE ET EN EUROPE

Formations

  • Essec EME

    Paris La Défense 2010 - 2011 Financial Analysis for Non-Specialists

    A very good school, teaching is practical, pragmatic and quality. It is also a nearby school and close economic realities of business concerns

  • Advancia

    Paris 2005 - 2006

Réseau