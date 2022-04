Georges FENIGER

L'Ecoute Clients RAMSES permet aux Marques de construire une relation plus forte et plus rentable avec ses clients



Ramses Ecoute Clients propose d'étudier et de mettre en oeuvre son programme d'amélioration de l'expérience des clients aux points de contact avec l'entreprise.



A partir de sa plateforme propriétaire, le programme constitue un cadre pour la mesure, l'analyse et l'amélioration continue de l‘écoute clients.



Nous utilisons notre expertise pour analyser les données et vous aider à apporter des améliorations mesurables.



L' Ecoute Clients RAMSES permet de conduire le changement au sein des équipes de Marketing/ventes.



L'Ecoute Clients, c'est:

1/ mobiliser les marketeurs/vendeurs

2/ comprendre les problèmes posés au point de contact avec le client

3/ mesurer les progrès réalisés Plus d'infos ici (durée 1mn20s) http://www.ramses.fr/video



