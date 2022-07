Philippe REJER

Maîtrise actuelle des logiciels :

- Suite Office

- Autocad

- Sketchup

- Prodevis



Avec mes postes précédents j'ai acquis une formation me permettant d'encadrer plusieurs équipes, je suis donneur d'ordre (formé et reconnu par l'Apave) donc au fait des règles de sécurité en cours avec leurs Plans de Préventions associés.



Mes compétences :

Communication

Relationnel

Autocad

Management

Environnement

Qualité

Sécurité

Microsoft Office

Gestion de la production

Planification

Pack office

Excell, powerpoint

Plannification et suivi