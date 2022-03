Philippe SARTRE

Beaucoup de coups durs peuvent arriver dans la vie. Quand l'on sait, non pas de quoi sera fait le lendemain mais comment poursuivre sa route, on franchit tous les obstacles. La formation fait partie des solutions pour atteindre ses objectifs.



Informaticien généraliste au service du grand public, j'enseigne les fondements de l'informatique. Mon expérience tout terrain m'adapte aux différentes applications. J'applique mon expertise systèmes-réseaux à la bureautique.



J'ai exercé les métiers d'analyste programmeur en gestion et en informatique industrielle, d'ingénieur systèmes réseaux notamment pour des intégrations d'application réseau et de Système d'Information Géographique et finalement de formateur bureautique où j'aime faire partager ma large expérience.



J'ai une connaissance approfondie du fonctionnement des entreprises. L'architecture des systèmes d'informations restitue l'organisation des sociétés. L'enseignement de la manipulation des logiciels est associé à la recherche des problématiques de l'élève dans ces organisations.



Mes compétences :

Formation Informatique

Informatique bureautique

Base de données

Systèmes et réseaux