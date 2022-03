Philippe SAUMONEAU

Management d’équipes études, R&D et industrialisation pour le développement des nouveaux produits et pour l’amélioration continue.

Expériences techniques et produits dans les industries du véhicule de loisirs, de la carrosserie, du meuble et de l'agencement sur des activités B to B et B to C multimarques.

Gestion de projets de A à Z, coordination technique multi-métiers en interne et en externe pour le respect des coûts, de la qualité et des délais. Achats techniques, fabrication série et à l’affaire.

Relationnel commerce, clients, fournisseurs et sous-traitants pour le développement et l’innovation.

Veille technique produits et marché, toujours à l’écoute du besoin client.



Mes compétences :

Bureau d'études

Gestion de projet

Relationnel

Bois

Coordination technique

Industrialisation

Développement produit

Conception technique