Philippe TAUPENAS

Juriste de formation, j’ai fait une partie significative de ma carrière aux Editions juridiques et technique Lamy devenu le groupe WKF en menant à bien des projets stratégiques et innovants (les nouvelles technologies comme la télématique juridique, l’édition électronique puis Internet, des projets RH comme le passage aux 35 heures, la presse technique).



Mon appétence pour la relation humaine dans l’entreprise, le droit du travail, le dialogue social, mon engagement pour les autres aussi bien au plan individuel que collectif m’ont amené naturellement et de manière évidente vers des fonctions en RH.



Je suis ainsi devenu DRH au sein d’un service de santé au travail, le CIAMT, poste passionnant à une époque notamment où les risques psycho-sociaux, la souffrance au travail devenaient des sujets majeurs en entreprise.



J’ai pu ainsi, au bénéfice du CIAMT et de ses collaborateurs, de ses adhérents, mettre en œuvre mes compétences et connaissances en Santé au Travail, bien-être des collaborateurs, épanouissement personnel et professionnel, relations humaines, gestion de projets, droit du travail, vision systémique, RSE (sujet de mémoire MBA RH Dauphine), accompagnement du changement, dialogue social, bref les RH au service d’un projet d’entreprise, avec une bonne dose de bienveillance indispensable.



Convaincu que l’humain doit être au cœur des organisations, que le bien-être des collaborateurs est source de performance et de puissance au sens large pour toute organisation quelle qu’elle soit, que les RH ont un rôle central, privilégié et incontestable (bien que décrié actuellement) dans la mise en œuvre, le suivi au quotidien et surtout la réussite d’un projet d’entreprise.



Généraliste de la fonction RH, porteur de sens, ce sont ces solides compétences et connaissances, ces expériences professionnelles enrichissantes et variées, mon sens de l’engagement, mes convictions que je souhaite mettre au service d’une structure associative, d’une ONG, d’une fondation.



Mes compétences :

Droit social

Droit du travail

Santé au travail

Management d'équipe

IRP (CE DP CHSCT DS)

Direction Relations Humaines

Risques psycho sociaux RPS

Accompagner le changement

Gérer un centre de profits

Développement des compétences

Piloter, manager des projets RH

Auditer, former, manager, organiser

gestion d'entreprise

Accompagnement

Relations humaines