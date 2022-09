Philippe TOURNIER

Depuis 2007



Consultant, architecte réseau pour le compte d'une grande

banque française. Expertise, conseil sur l'évolution du

backbone MPLS.

Technologies : OSPF, BGP, QOS, VOIP dans un environnement

Cisco.



Spie Communications de 2004 à 2007



Consulting technique IT dans le cadre d’expertise et de déploiements chez les clients stratégiques sur des architectures VOIP/TOIP et des backbones MPLS (Amplivia, Lyres, Conseil Régional Aquitaine, 9Cegetel…).



Coaching technique : veille technologique, élaboration de plans de formation et passage de certifications valorisantes pour les ingénieurs en relation avec les besoins du marché.



Validation technique, validations des documents internes, suivi et statistiques sur les incidents, mise à jour du Lab.



Maquette Voip à base de Call Manager Cisco, Gateway. Validation de nouvelles solutions.





Devoteam de 2000 à 2004 : Consultant réseau



Missions réalisées en tant qu’expert Réseau Cisco :

Cisco, TotalfinaElf, Gan, Calyon, Ratp



Mise en place du cursus de certification CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) dans le but de former des experts dans le domaine des réseaux d’interconnexion.



Rédaction des cours, formation et installation du laboratoire Cisco



Management d’une équipe de 10 consultants



Planification et suivi des tâches, gestion d’un budget de 300 Keuros.



Réalisation : formation de 15 CCIE



Mes compétences :

Network and security engineer

It

Cisco