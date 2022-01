Philippe YEVDOCHENKO

« Culture du résultat », « Sens de la satisfaction client » illustrent parfaitement le leadership que je démontre quotidiennement dans des secteurs B t B fortement concurrentiels (Télécom, bureautique, conseil et services).



Ma capacité à manager des équipes pluridisciplinaires (commerciale, conseil, marketing, technique et back office) s’est affirmée au sein de PME et d’entreprises internationales en constante évolution (organisation, fusion). Le mode de fonctionnement transversal et matriciel m’a appris à fédérer les hommes en favorisant le travail d’équipe.



Maitrisant la Vente Multicanal et celle d'offres à valeur ajoutée, j'ai démontré que la mise en place d’une stratégie innovante peut permettre de concilier croissance et profit. La créativité et l’envie demeurent les éléments différenciateurs !



Henry Ford disait : « L'enthousiasme est à la base de tout progrès». Je partage cette philosophie. Et vous ?



Mes compétences :

Distribution sélective

Management

Finances

Marketing opérationnel

Distribution spécialisée

Marketing

Distribution professionnelle

Distribution B to B

Vente