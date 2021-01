Phirmis DIDIER

Axeo Services,

spécialiste des services aux Particuliers, vous propose la plus large gamme de prestations vous offrant simplicité, efficacité et qualité.

AXEO Services, c’est un savoir-faire éprouvé mis en œuvre par des professionnels rigoureusement sélectionnés, formés et régulièrement contrôlés. Bénéficiez de tous les avantages fiscaux des services à la personne suivant la législation en vigueur (réduction d’impôts de 50 %, TVA réduite, etc.)



Pour tous vos besoins de ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants, bricolage, aide à domicile, AXEO Services est le partenaire de votre bien-être au quotidien. Toutes nos prestations de services sont réalisées dans le cadre du mode d'intervention "prestataire".



Dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de service reste l’employeur.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Ciel Paye

Droit du travail

Crédit à la consommation