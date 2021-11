Bonjour, actuellement employé de libre service je souhaite après plusieurs année me reconvertir vers un métier totalement different.



Aujourd'hui, et dans le cadre d'un bilan de Compétences je souhaite m'informer par le biais d'enquêtes sur les métiers de Web Designer et de Dessinateur Industriel.

Ces informations m'aideront à la réalisation de ce projet.



Mes compétences :

Mise en rayon

Encaissement

point chaud (pains/ viennoiseries)

Accueil physique et téléphonique

Esprit d'initiative