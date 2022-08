Pierre-Alain GALIANA

Cher Réseaux,



Actuellement en recherche vers un contrat de professionnalisation pour la rentrée 2019/2020, je souhaite continuer cette aventure dans le domaine du web-marketing puisqu'en 2018/2019 j'ai repris des études auprès du Campus ESPL à Angers souhaitant quitter mon profil de slasher, ensuite j'ai validé auprès d'EFFICOM mon BAC et BAC +2 grâce à l'école My Digital School.



Souhaitant continuer ma transition numérique professionnelle, un petit coup main serait le bienvenu. Direction Bachelor Bac +3 spécialité E-Business auprès de My Digital School.



De profil curieux et soif de connaissances, je souhaite m'investir pleinement vers de nouveaux défis.



Mes compétences :

Collecter des données

Créer des badges, cartes de visite, flyers, livret

Organiser campagnes commerciales

Mettre en place un Benchmark

LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ...

Encadrer vendeurs vendeuses

Concevoir des e-mailings, supports et catalogues

Gérer un CRM, un ERP, des réseaux sociaux

Photoshop, InDesign, Adobe UX Design

Trello, Slack

Canva

Optimiser le référencement naturel, la visibilité

Google Drive

Développer la stratégie commerciale

Présenter services et solutions

Convaincre la clientèle

Mailjet, Sendinblue

Analyser besoins, suivi et le bilan des ventes

Proposer des projets sur divers supports (PAO)

Accueillir la clientèle

Word, Excel, Powerpoint