Pierre-André PETIT

Directeur Commercial

Sens du résultat.

Construction des plans d’action vente et marketing

Deux expériences de restructuration des équipes de vente et support au niveau national (France).

Management d’une équipe de vente .

Formation des collaborateurs à l’amélioration des compétences en vente.

Formé à la méthode SPIN Vendeur et Manager.

Anglais courant.

Maitrise des Appels d’Offre publics et privés.

Habitude des CRM, SalesForce et autres méthodes de suivi de l'activité commerciale.

Marketing et édition de documents commerciaux.



Mes compétences :

Santé

Recherche scientifique

Biology

Industrie

Négociation

Informatique

Optique

Marketing

Développement commercial

Laser

Management

Dispositifs médicaux

Fluorescence

Communication

Vente