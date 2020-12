Pierre BARBIER

- très bon niveau d'anglais( 20/20 au Baccalauréat, 16/20 à l'entrée d'HEC ,niveau A+ en sortie d'HEC, Certificate of Proficiency in English (CPE) de l'Université de Cambridge , Grande Bretagne,(mention "Good"))

- accent anglais d'un très bon niveau

- bonne expérience de la formation de jeunes adultes (par exemple étudiants) ou de professionnels



www.formationonly.fr/pierrebarbier



Ce savoir faire, je le partage volontiers avec vous. Par le moyen de la formation continue. Dans le cadre par exemple de votre droit à la formation (CPF) Et avec l’aide de SKYPE. En "one-on-one"...

J' aime guider les gens et les aider dans leur montée en compétences.

J'aime aussi aider les personnes à exprimer ce qu'elles ont de meilleur en elles ....







Mes compétences :

Communication

Coaching

Former à un meilleur anglais parlé

Préparer aux tests d'anglais du CPF

Animation de formations en ligne