Pierre BENVENUTO

• Mener des projets de développement EDI, animer des groupes de travail, favoriser la transversalité

• Accompagner le client vers la commande électronique, mettre en place la dématérialisation des factures

• Garantir une base données clients actualisée, fiable et intègre

• Former les collaborateurs aux outils ERP



Mes compétences :

Relation client

Analyse de données

Italien bilingue

Résolution de problèmes de transport

Réactivité. Sens de l'écoute

Anglais professionnel

Word

Powerplay

AS 4OO

Excel

Powerpoint

Export

Vente

Transport

Management

Formation

Veille

Gestion des données maîtres

Rigueur

Organisation

Business Intelligence