Pierre BONNIN

10 ans d'expérience en robotique industrielle (Syspro - SAINT-GOBAIN)

3 ans d'expérience dans les systèmes de manutentions automatisés (Samovie)

20 ans d'expérience dans l'ascenseur

-Audit maintenance, Expertise travaux

-Assistance à la passation de marchés de maintenance et de travaux (public ou privé)

-Assistance dans l’analyse et la renégociation des contrats

-Suivi pluriannuel des contrats de maintenance (taux de pannes, devis etc …)

-Assistance à la consultation d’entreprises et à la négociation avec les différents prestataires

-Assistance à la maîtrise d’ouvrage

-Maîtrise d’œuvre (Organisation, planification, réception, sécurité)

-Membre de la Fiebca (Fédération des Indépendants Experts et Bureau de Contrôle Ascenseurs).

Secteur : Ingénierie - Bureau d'Etudes

- Mes clients

OPH, CCAS NANCY, CG54/55/57/21, Région Lorraine, Hopitaux, Syndics, Universités, Préfecture Moselle, GRETA, Ministère de la Justice, Bibliothèque Nationale de France, URSSAF, CPAM, EFS, APRR, CNBF..../......Centres de recherche, fabricants de machines spéciales.

Mail: bonnin-liftexperts@orange.fr et lornproductique@orange.fr



Mes compétences :

Controle technique ascenseurs

Conseil

Maintenance

Expert

Bâtiment

Audit