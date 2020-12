Pierre COCHET

De nature sportive, investie et ouverte, je fais preuve de dynamisme et d'envie d'apprendre en continu, d'intégrer une nouvelle équipe et surtout de proposer des solutions innovantes face aux problématiques mises en jeu dans les métiers de la production industrielle: supply chain, relations fournisseurs/équipementiers, acheteurs, postes recherchés en vue de diversifier mon profil professionnel et la palette de mes compétences.



Résumé de mon parcours professionnel:

Après l'obtention de mon diplôme d'ingénieur aéronautique ESTACA promotion 2012 et mon stage de fin d'études chez Altran Technologies, j'ai travaillé en CDI dans cette même équipe/entreprise en tant qu'ingénieur d'études pour Airbus et le projet A350:



Travail sur 2 ans motivant et enrichissant d'interfaces avec plusieurs équipes et spécialisations:

- Rattaché à l'équipe Altran dédiée aux Qualités de vol et Lois de pilotages manuelles et automatiques (35 personnes internes, tout projets Airbus : Long Range A330/340 et MRTT, Single Aisle famille A320, A400M et MRTT, A380, nouveaux projets A320neo, Blade, A380neo...)

- Préparation de la certification de l'A350, équipes bureau d'études QDV et Lois, équipes et pilotes d'essai Airbus pendant les essais au sol et en vol

- Présentation et soutenance de rapports (manoeuvres et dimensionnement, ATA27, Flight Controls) face aux autorités de certification EASA et FAA

- Equipe Altran et Airbus dédiées aux actionneurs de commandes de vol, acquisition de connaissances en technologie actionneurs, hydrauliques, EHA, EBHA.

- Envoi et conduite de tâche aux équipes Altran India, et réception de leurs livrables



En septembre 2014, l'opportunité de voyager en Amérique latine et en Inde s'est présentée pour ma conjointe et moi. J'ai donc démissionné à ce moment-là, ce qui m'a permis de découvrir le continent sud-américain, redécouvrir l'Inde, perfectionner mon niveau d'anglais et obtenir un bon niveau en espagnol.



Mes compétences :

Qualité

Simulink

Pédagogie

MATLAB

Mécanique des fluides

Certification

Automatique

Mécanique générale

Microsoft Office

Aéronautique

C

SCADE