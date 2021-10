Pierre EFFERTZ

Après dix années passées à la SNCF, j'ai réalisé des missions de formation, de coaching et des bilans auprès de particuliers. Je cherche actuellement à intégrer soit un poste de Responsable Ressources Humaines généraliste dans une société soit un poste plus spécifique de consultant ou de psychologue dans un cabinet multi disciplinaire. En effet, j'inspire à travailler en équipe.

Au cours de ma carrière professionnelle et de mon cursus universitaire, j'ai pu développé deux axes de compétences, le premier dans la psychologie que ce soit dans l'évaluation ou la formation des adultes ou des enfants ou dans l'analyse du travail et des compétences. Le second dans les ressources humaines où j'ai pu renontrer tous les éléments erlevant de cette fonction. Disponible, je suis prêt à étudier toutes les propositions.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Psychologie

Coaching

Formation

Evaluation