Pierre-Emeric BREUL

SPECIALISTE EN MAITRISE DES RISQUES

- Management QSE

- Analyse des risques, Sécurité des procédés, Facteurs humains et organisationnels, Ergonomie

- Sûreté nucléaire

- Management des Méthodes, crétation d'outils méthodologiques et de supports organisationnels, mise en oeuvre de logiciels

- Maintenance tertiaire et Facilities Management

- Gestion de projet

- Management d'activité (support méthodes, logistique, RH, relation client, projets)

- Management d'équipes techniques

- Supervision de chantiers

- Mise en place de normes

- Mise en conformité réglementaire

- Conduite du changement

- Maîtrise d'ouvrage informatique



Nombreux secteurs appréhendés, publics de direction à ouvrier, traitement des aspects techniques, organisationnels et relationnels.



Mes compétences :

Microsoft Excel

QSE

Gestion de maintenance

DAO

Microsoft Office

GMAO

Sûreté nucléaire

Gestion de projet

Environnement

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks

Analyse de risque

Analyse des besoins

Analyse technique

Analyse fonctionnelle

Analyse de données

Energie

Optimisation des process

Cartographie des processus

Ingénierie

Audit qualité

Gestion de la qualité

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Management opérationnel

Microsoft Project

Chiffrage

GANTT Project

Norme HSE

Conduite du changement

Sciences de l'ingénieur

Animation de formations

Accident du travail

Veille réglementaire

Réglementation ICPE

Évaluation environnementale

Sécurité incendie

Sécurité au travail

Audit sécurité

Sécurité industrielle