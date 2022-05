Pierre-Emeric DESTORS

Depuis décembre 2008, j'ai renforcé la jeune entreprise CARMAT. Cette start-up en biotechnologie propose un cœur artificiel totalement implantable, incluant les ventricules droit et gauche et dont la conception vise à se rapprocher au maximum du cœur humain.



Mon intervention, aujourd'hui, a deux aspects :

- Identifier la configuration des produits, et maîtriser les modifications approuvées ;

- Elaborer et surveiller le planning directeur et les coûts



Entre juillet 2007 et 2008, j'ai participé au projet de 'rétrofit' d'un calculateur de vol embarqué pour un avion militaire.

Mes activités étaient la rédaction des spécifications logicielles et leur traçabilité et ont évolué vers l'encadrement de l'équipe "validation" (intégration de l'application, validation fonctionnelle et gestion des 'bugs').



Auparavant, j'ai été ingénieur d'étude au sein de la maintenance technique du code de calculs en neutronique (APOLLO2) du CEA, dont le projet global a été confié à Dassault Data Services



Ma carrière a démarré à MBDA où je m'occupais de la réalisation et de la maintenance de modèles de comportement (logique de fonctionnement, trajectoire, domaine de tir) pour des simulateurs de vol et des logiciels embarqués. Mes interlocuteurs étaient alors Thalès, SOGITEC, Dassault-Aviation.



Initialement, mon cursus était tourné vers la mécanique des fluides, la modélisation numérique et la réalisation de simulation.



Mes compétences :

Aéronautique

Conception

DOORS

Intégration

Logiciel embarqué

Rhapsody

RTRT

Simulation

Simulation numérique

Synergy

Validation