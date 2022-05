Pierre-Emmanuel BLAESS

Actuellement en charge de la Direction Administrative et Financière d'un Groupe constitué de 23 sociétés, mon activité est polyvalente et généraliste dans tous les domaines de la gestion et du management administratif et financier.

Je vous propose aujourd'hui de mettre à disposition de votre organisation tant mes compétences techniques que mes aptitudes professionnelles dont celle visant à combiner intelligence conceptuelle et déclinaison opérationnelle.



Mes compétences :

Visual Basic

Sage Accounting Software

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Excel

Foreign Exchange

Audit

Direction des ressources humaines

Coordination de projets

Direction administrative et financière