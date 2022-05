Pierre-Emmanuel DALLERAC

Diplômé de l'Ecole Nationale des Ingénieurs des Techniques Agricoles, j'ai débuté ma carrière en tant que Responsable Qualité et Logistique en Industrie Agro Alimentaire.



Recruté par la Société ITMLI (Intermarché Logistique Internationale) en tant qu'Animateur Qualité, j'ai développé un véritable service client. J'ai également été chargé de la mise en place (paramétrage, formation des utilisateurs, suivi ...) des progiciels de gestion (Infolog pour les entrepôts et Optima pour le transport).



Tenté par l'entrepreneuriat, j'ai décidé d'ouvrir un commerce dans le domaine de la téléphonie mobile. L'arrivée sur le marché d'un opérateur low-cost a contraint mon franchiseur à cesser son activité en France. Je me suis vu dans l'obligation de fermer mon commerce malgré des résultats en hausse constante.



Mes compétences :

Infolog

Qualité

Service client

SAV

Négociation commerciale

Autonomie

Formation

Management

Gestion de projet