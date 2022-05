Pierre-Emmanuel DEGRYSE

Formation:



2006-2008

Télécom Lille 1

Option Scientifique : Réseau d’Interconnexion des Ordinateurs

Option Management : Management de Equipes et des Compétences en Environnement des Technologies



1999-2001

IUT1 Joseph Fourrier de Grenoble

DUT Génie des Télécommunications et Réseaux





Expériences Professionelles:



Depuis Octobre 2010

Pacific IP

Poste : Responsable Chargé d'Affaires

-Responsable des réponses aux appels d'offres

-Responsable des Projets



Avril 2008 - Août 2010

Thales

Poste : Ingénieur Systèmes

Etude de Déploiements:

_Fibre optique, FH, Liaison opérateur

_Configuration des équipements IP, ATM et SDH (optique et FH)

_Simulation de trafic / Capacity Planning



Juillet 2007 - Mars 2008

Gaz de France / Direction des Grandes Infrastructures

Poste : Stagiaire Ingénieur Télécom et Réseaux

Mission : Etude et Mise en Place d'un outil de suivi de la capacité du réseau et d'un produit permettant une gestion décentralisée de l'adressage IP et DHCP.



2001-2006

Gaz de France / Direction des Grandes Infrastructures

Poste : Coordinateur Technique

Mission : Responsable Conduite, Mise en Intégration et Production des Applications Métiers

Bilan :

-Pilotage des Exploitants Serveurs, Réseaux et Prestataires

-Assistance aux maîtrises d’ouvrages

-Expertise des problèmes réseaux



Avril – Juin 2001

Gaz de France / Direction Générale

Poste : Stagiaire Technicien Supérieur

Mission : Audit de l’Infrastructure Réseau du site du Centre de Répartition National et de Mouvements du Gaz

Bilan :

-Etude du Réseau Actuel

-Proposition de nouvelles solutions

-Elaboration du CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières)





Compétences:



O.S : Windows 2000/XP/Vista, Unix

Languages : C, C++, Java

Logiciels : Oracle, Mysql, Informatica, Sagent

Réseau : Routeurs, Switches, Equipements SDH (optique et FH), WDM, RIP/OSPF/BGP, Lan/Wan, Vlan, VoIP/ToIP, Firewall, DNS, Ipv4/Ipv6, SNMP, LDAP, PKI





Langues:



Anglais : TOEIC, Score de 830, Niveau Opérationnel Supérieur

Espagnol : Intermédiaire



Mes compétences :

computer

Computer Network

Informatique

Ingénieur informatique

Network

Telecom

ToIP

VoIP