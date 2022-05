Pierre-Emmanuel GAVOIS

Dans le milieu professionnel depuis plus de 10 ans, j’ai acquis une solide expérience en vente, gestion de comptes clients et management chez Anheuser-Busch InBev leader mondial du segment bière.

De l'agroalimentaire à l'industrie, je suis actuellement Responsable Commercial zone Spiritueux chez Amcor (Leader mondial du packaging)



Chef de Secteur puis Responsable Merchandising Régional pendant 3 ans sur 2 régions, j’ai appris à développer une relation professionnelle forte avec mes clients dans l’objectif d’augmenter le chiffre d’affaires et les volumes de mes secteurs.



Sur la base de mes résultats, il m’a été proposé de mettre ma rigueur et mon expertise au service d’un compte client européen rattaché à la Business Unit anglaise. En tant que Compte Clé Régional pour le réseau côtier Land Border Shop, j'étais en charge de 5 clients (traders indépendants) répartis sur 5 pays différents.



Fort de ces expériences en Grande Distribution et en gestion de compte, j'ai pris ensuite le poste de Chef des ventes CHR pour la région du Sud Est de la France (PACA et Drome Ardèche) avec une équipe de 6 commerciaux.



J'ai quitté le milieu de l'agroalimentaire pour celui de l'industrie en Janvier 2013 pour rejoindre Amcor (leader mondial du Packaging) en tant que Responsable Commercial de la Zone Cognac.

Mes missions sont la gestion de grands comptes et la gestion des ventes.



