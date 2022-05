Pierre-Emmanuel JOSEPH

Qui êtes vous ?



Profession libérale , chef d’entreprise, cadre supérieur, salarié, retraité, ou toute personne qui souhaite avoir une analyse sur sa situation patrimoniale. Vous désirez avoir une personne de confiance qui vous aide à créer, gérer, tirer des revenus, ou transmettre votre patrimoine, ou votre entreprise. Vous aimeriez savoir où vous en êtes avant de bâtir une stratégie patrimoniale dans la durée, avant de prendre une décision engageante.



Vos objectifs



> Avoir une vision claire de votre situation patrimoniale

> Eviter d’investir au coup par coup, faire les bons choix à long terme grâce à une stratégie cohérente

> Disposer d’un interlocuteur de confiance qui vous suit sur la durée

> Optimiser votre rémunération et votre protection sociale

> Céder ou transmettre votre entreprise en diminuant le frottement fiscal et en respectant vos objectifs patrimoniaux

> Le suivi régulier de vos actifs et la prise en charge de formalités (déclaration de revenus, ISF…)

> La préparation et la réalisation de donations ou transmissions de patrimoine

> Un interlocuteur de confiance, disponible pour des rendez-vous réguliers



Nos solutions



La relation avec un nouveau client se construit étape par étape.

Un premier rendez-vous permet de donner un avis sur la situation patrimoniale rencontrée, dégager des priorités et des pistes d’actions. Ensuite, une lettre de mission qui décrit l’étude envisagée et précise sa tarification vous est envoyée. Après signature de cette dernière, une étude sociale et patrimoniale recueillant nos préconisations permettra d’ évaluer le montant de votre patrimoine, la répartition de vos actifs avec leur niveau de risque, vos revenus à la retraite ou en cas d’arrêt d’activité.

Dès lors, une stratégie conforme à vos objectifs est mise en place : revenu d’activité, prévoyance accident et maladie, protection de la famille, placements, retraite… Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire ces solutions auprès d’Ethis-Invest qui fera alors son métier de courtier.



Mes compétences :

bourse

Cession d'entreprise

Création

Finance

Ingénierie

Ingénierie patrimoniale

Retraite

Transmission

Valorisation