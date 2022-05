Pierre-Emmanuel JULLIEN

- Secteur géographique 34/11/66



Groupe Materne/Mont Blanc : Industrie agroalimentaire, CA 179M€, 550 Salariés



Compotes épicerie et fraîche (Pom'Potes,Materne), Crémes desserts (Mont Blanc), Confitures (Confipote), Biscuits (Cadbury), Lait concentré non sucré (Gloria)



- Gestion des entrepôts régionnaux

- Bases Système U Vendargue, Intermarché Narbonne et Pézenas



- Pilotage de la politique merchandising de la région Sud Ouest

- Elaboration et optimisation des planogrammes enseignes

- Suivi des objectifs individuel de la région



- Gestion d'un prtefeuille de 79 magasins (41 hypermarchés et 38 supermarchés)

- Mise en application de la politique commerciale

- DN/DV : optimisation des accords nationaux en termes d'assortiment

- Plan d'action commercial : négociation des opérations marketing et commerciales

- Remontées d'informations : reporting hebdomadaire (point d'activité, veille concurrentielle, performances produits...)



Mes compétences :

Commercial

Distribution

Grande distribution