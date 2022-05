Pierre-Emmanuel JUS

Véritable manager opérationnel, mon rôle est d'encadrer, d'accompagner une équipe de managers commerciaux (directeurs d'agences et directeur régional adjoint) spécialisés, de développer les centres de profits dont j'ai la charge.

Recruter, former, accompagner, convaincre, animer des managers, élaborer et suivre des plans d'action, le tout avec rigueur et enthousiasme.



J'aime faire des rencontres et construire des projets professionnels avec des talents. Vous avez de l’énergie à revendre et l'envie de réussir, rencontrons-nous!



Mes compétences :

Directeur commercial

Grands comptes

Gestion de patrimoine

Banque privée

Immobilier

Management

Développement commercial

Direction de projet

Recrutement