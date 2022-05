Pierre-Emmanuel MAIRE

Âgé de 42 ans, je suis marié et père de 2 enfants.

J'ai acquis 20 ans d'expérience professionnelle pour l'industrie automobile dans différents domaines:

- direction de centre de profit / business unit

- management de segment produit / ingénierie, acquisitions

- pilotage de projets, développement / cycle de vie des produits industriels

- management de la qualité, systèmes de production

- développement en informatique industrielle et électronique



Compétences principales:

- pilotage d'équipes internationales

- management de centre de profit

- gestion de clients et partenaires

- management de produit industriel

- sélection et gestion des fournisseurs

- management de la qualité et des risques

- processus de développement, cycle de vie des produits

- négociation, analyse de la valeur et des coûts



Mes compétences :

Allemand

Automobile

International

Manager

Production

Program manager

Qualité

Qualité Fournisseurs

Senior Manager

Siemens