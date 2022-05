Pierre-Emmanuel MULLER

Directeur général adjoint en charge du développement commercial plates-formes pour Plan.Net France.



Jusqu'à avril 2012, directeur associé de la société In Cité Solution. La société In Cité Solution accompagne et conseille les entreprises et les collectivités dans la mise en place de solutions XNet (internet, intranet, extranet).

In Cité Solution a récemment réalisé l'intranet du Musée du Louvre, l'intranet/internet du groupe Keolis, la plate-forme XNet du jeu Empire of Sports, etc.

Nous disposons d'une expertise dans la gestion et le suivi de projet, nous travaillons dans toute la France en accompagnant les villes (Niort, Poissy, etc.), les Conseils Généraux (Gard, Meurthe-et-Moselle) mais également des partenaires privés (groupe Keolis).

Nous avons également réalisé la première ouverture de données publiques en France avec Rennes, Rennes Métropole et Keolis Rennes. Notre plate-forme opendata est libre et ouverte.



Mes compétences :

outils collaboratifs

Internet

gestion de projet

TYPO3

CMS

Développement commercial

Management

Communication

Édition

Community management

extranet

intranet

Presse

direction de projet

suivi de projet