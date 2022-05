Pierre-Emmanuel POCHON

Bonjour,



Depuis Mai 2010, je travaille chez Datafirst pour l'offre internet. J'exerce mes compétences comme webmaster (chef de projet) en terme de webdesign, intégration CSS & HTML, intégration de contenu et référencement naturel, formation sur le CMS DotNetNuke et assistance téléphonique.



De Juin 2008 à Octobre 2009, j'étais chez ACTi, une agence web située à Lyon. J'étais webdesigner, intégrateur HTML/CSS et Spip pour la mise en ligne du contenu. J'ai eu une longue mission chez Bayer pour animer les différents intranets, former des contributeurs et apporter une touche graphique. En parallèle, je suis en formation d'anglais chez WallStreet afin d'atteindre un niveau anglais business et passer le TOEIC en fin d'année.



Pendant 1 ans et demi, j'étais responsable du lancement des sites web d'un produit diététique Vivre Mince le packaging des produits alimentaires et insecticides. Le principal client le Téléshopping de TF1.



Mes compétences sont à la fois technique, graphique et éditoriale. Je sais gérer un projet à terme et j'ai déjà collaboré avec des prestataires.



Dernièrement, je travaillais chez Valority en tant que webmaster. J'étais responsable du référencement, de la ligne éditoriale, du suivi des prestataires, de la mise en page, de la veille concurrentielle et technologique.



Précédemment, j'ai travaillé pendant 6 ans pour les opticiens Krys et les 3 enseignes du groupe. J'étais responsable du portail intranet: mise à jour, gestion de projet, création de charte graphique (Photoshop CS), animations multimédia (Flash Mx), rédaction newsletter... J'ai quitté cet emploi car je suis d'origine lyonnaise et une opportunité s'était offerte pour revenir au bercail.



Voici mon site porfolio: http://cvpep.free.fr



Mes compétences :

Webmaster

Infographiste

Webdesigner

Référencement

Dreamweaver

Intranet

Charte graphique

SEO