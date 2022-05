Créativité, curiosité, esprit conceptuel (analyse, synthèse) et critique, qualités d'expression et rédactionnelles pour participer à la conception et à la promotion des idées, du sens, de l'image au service d'une cause.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projet

Droit et finances

Communication interne

Conseil en organisation

Communication externe

Management

Stratégie

Levée de fonds