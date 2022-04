Jean-François GUYOT

La connaissance du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire et du monde des personnes protégées m'a enrichi tant d'un point de vue professionnel qu'humain, en découvrant de "vrais gens" passionnés par leur mission.



Une solide expérience bancaire B to B et B to C m'a permis de dépasser mes objectifs et d'accroître mes compétences.



Parisien de récente adoption, je suis très heureux de partir à la découverte de cette ville fascinante, foisonnante où toute sorte d'activité semble inépuisable. Passionné d'histoire, j'y prends beaucoup de plaisir, bien que les montagnes auvergnates me manquent où les randonnées sont chaque fois un grand moment de bonheur





Mes compétences :

Sens des responsabilités

Négociation

Suivi de projet

Capacité d'animation

Analyse financière

Aptitudes commerciales

Management

Esprit d'analyse et de synthèse

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel